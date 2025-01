Gracyanne Barbosa refez alguns procedimentos e investiu em menos preenchimento antes de entrar no BBB - Reprodução

Publicado 27/01/2025 16:55

Rio - Durante uma conversa no BBB 25, Gracyanne Barbosa discutiu sua carreira no universo fitness com Edilberto e Vilma. A influenciadora compartilhou sua visão sobre o título de 'musa fitness', expressando certo desconforto com a expressão. "O 'musa' me incomoda um pouco. Não me considero musa, mas acho que sou é uma referência no mundo fitness", afirmou Gracyanne.