Boninho deixou a Globo no final do ano após 40 anos - Reprodução/Instagram

Boninho deixou a Globo no final do ano após 40 anosReprodução/Instagram

Publicado 27/01/2025 14:35 | Atualizado 27/01/2025 14:36

Rio - Mesmo fora da Globo desde o final de 2024, o nome de Boninho segue sendo lembrado quando o assunto é Big Brother Brasil. O ex-diretor do reality show, que comandou a atração por décadas, foi surpreendido com uma pergunta sobre uma mudança na dinâmica do BBB 25 e reagiu com bom humor ao comentário.



fotogaleria

No X, antigo Twitter, um internauta questionou sobre o fim da música no gramado antes das eliminações nas noites de terça-feira. "Boninho, por que acabou a música no grama do BBB nas terças-férias?", perguntou o fã. Em resposta, Boninho deu sua opinião: "[risos] Sei lá! Devem estar economizando".



Boninho deixou a Globo após mais de 40 anos de trabalho, período no qual esteve à frente de diversos programas e formatos de sucesso. Em setembro, quando anunciou o fim do contrato com a emissora, o diretor relembrou momentos marcantes de sua trajetória e agradeceu pela parceria. "Mais de 40 anos de Globo fazendo o que eu mais amo: televisão! Quantos programas, formatos, ideias, amigos, sucessos, outros nem tanto, mas sempre sem medo de errar! Por causa de tudo que fiz, tive a oportunidade de escrever uma linda história que me deixa cheio de orgulho e gratidão", escreveu.