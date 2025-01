Danton Mello e Juliana Martins, da primeira ’Malhação’, publicam reencontro 30 anos após novela - Reprodução / Instagram

Danton Mello e Juliana Martins, da primeira ’Malhação’, publicam reencontro 30 anos após novelaReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 13:09 | Atualizado 27/01/2025 13:09

Rio - Juliana Martins, de 50 anos, publicou no Instagram, neste sábado (25), um compilado de fotos ao lado de Danton Mello, de 49. Os atores, que integraram o elenco da primeira "Malhação" (1995), da TV Globo, mostraram o reencontraram 30 anos após a novela ter ido ao ar.

"Bella e Héricles forever [para sempre]", escreveu a atriz na legenda da publicação, citando os personagens que interpretaram no folhetim. Nos registros, ela e o ator da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", posam juntinhos e sorridentes em vários cliques. Ainda na infância, eles estrearam nas telinhas em outro folhetim da emissora, "A Gata Comeu" (1985), interpretando Cuca e Sueli.

Os fãs ficaram empolgados com o reencontro. "Não tem como não lembrar do 'Clube do Curumim'!!! Vocês fazem parte da minha infância", expressou um usuário do Instagram, fazendo referência ao núcleo infantil da novela de 1985. "Eu amava esse casal na 'Malhação'", disse outra pessoa. "Cuca e Sueli, aí viraram Héricles e Bella. Tão massa ter tido memória com vocês na infância e adolescência", comentou um terceiro internauta.