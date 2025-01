Bruna Biancardi - Reprodução Instagram

Publicado 27/01/2025 11:55 | Atualizado 27/01/2025 12:00

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, detalhou sua relação com o filho mais velho de Neymar, Davi Lucca, após ser questionada por um internauta. Durante uma interação com os seguidores através de uma caixinha de perguntas, no Instagram, neste domingo (26), a influenciadora digital elogiou o menino, e disse que ficou surpresa com a 'pureza' do primogênito do jogador.

"Não sei como 'parece ser' para vocês, mas o Davi é um garoto especial demais! Desde o dia em que o conheci, fiquei surpresa com a pureza dele, com o quanto ele é doce, carinhoso, preocupado, educado. Ele é muito amado e especial", disse ela.

Davi Lucca é fruto da antiga relação de Neymar com Carol Dantas. O jogador também é pai de Mavie, de 1 ano, e está a espera pela segunda filha com Bruna Biancardi.