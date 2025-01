Aline Wirley fala sobre a melhor fase da vida aos 40 anos - reprodução Instagram

Aline Wirley fala sobre a melhor fase da vida aos 40 anosreprodução Instagram

Publicado 27/01/2025 18:32

Rio - Aline Wirley compartilhou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira (27), onde aparece de biquíni, sorrindo enquanto aproveita um dia de praia. Junto às imagens, a cantora refletiu sobre as transformações que vivenciou após os 40 anos.



"40+, confusa ou a melhor fase da vida? Confusa? Às vezes… Mas digo com certeza que sinto que entrei na melhor fase da minha vida! E você?", escreveu Aline na legenda, convidando seus seguidores a compartilharem suas próprias experiências.Além do vídeo, a artista também tem usado suas redes sociais para dividir momentos especiais com os fãs. Recentemente, Aline publicou fotos usando um maiô branco ultracavado em um cenário praiano. Os cliques foram feitos por seu marido, o ator Igor Rickli, de 41 anos, a quem ela se referiu de forma descontraída como "fotógrafo particular"."As fotos e o fotógrafo que contratei (risos)! Quem mais aí faz o mesmo?", brincou a ex-integrante do grupo Rouge. Os comentários na publicação trouxeram elogios entusiasmados. "Deusa", declarou um fã. "A Bahia tem seus encantos e a Aline levou mais encanto pra lá!", destacou outro seguidor.Aline e Igor vivem uma fase significativa em suas vidas pessoais. Em junho de 2024, o casal ampliou a família ao adotar Fátima e Will, que se juntaram ao filho mais velho, Antônio. Poucos meses após a chegada dos irmãos, a família viajou junta para Fortaleza, no Ceará, em uma ocasião especial: a comemoração dos 10 anos de Antônio. O passeio incluiu um dia de diversão em um famoso parque aquático, atendendo a um pedido do aniversariante.Aline continua a inspirar seus seguidores com mensagens positivas e registros de momentos felizes, celebrando a vida e as conexões familiares.