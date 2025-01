Ana Castela - Reprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 17:32 | Atualizado 27/01/2025 17:34

Rio - Ana Castela, de 21 anos, fez um desabafo sobre a carreira musical e revelou que está buscando mudanças no seu estilo. Em entrevista ao "Programa Silvio Santos", exibido no domingo (26), a cantora expressou seu desejo de se distanciar das canções que marcaram seu início no sertanejo e está ativamente envolvida no processo de composição de novas músicas.



"Estou participando junto das novas composições para ver se vocês [sua equipe] não fazem umas 'cagadinhas' nas músicas. Chega de bota e roça, não aguento mais. Sentamos para compor essa semana e saíram umas de chorar de se acabar, vocês não estão preparados", afirmou a artista.



Ana Castela, que alcançou grande sucesso com faixas como "Roça em mim", mencionou recentemente sua intenção de fazer a transição do sertanejo para o pop.