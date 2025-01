Maíra Cardi mostra novo visual - Reprodução TikTok

Maíra Cardi mostra novo visualReprodução TikTok

Publicado 27/01/2025 16:36

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, mudou de visual e exibiu a reação da filha, Sophia, de 6, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar. A influenciadora digital apareceu, nas redes sociais, com os cabelos ruivos e mostrou a insatisfação da menina com o resultado.

"O que você achou? Não gostou?", questionou a coach. "Não. Eu queria que você pintasse de loiro. Não combina com você", respondeu Sophia.

O marido da influencidora, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, elogiou seu novo visual. "Eu adorei", disse ele. "Mentira. Sua cara não está de quem adorou", brincou Maíra. "Eu adorei, mas o que eu gostaria de falar não posso falar agora porque está gravando. Achei que ia ficar ruim mas ficou bom", respondeu o youtuber.

Internautas comentaram na postagem da coach. "Esse tom te deixou mais jovem. Amei muito. Um dos melhores em você até hoje", disse um. "Achei que esse tom foi a melhor versão do seu cabelo. Combinou demais com seu tom de pele e com sua personalidade", afirmou outro. "Combinou muito com você", comentou mais um fã.