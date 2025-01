Claudia Raia fica em saia justa ao ser questionada sobre Luana Piovani - Reprodução / Instagram

Claudia Raia fica em saia justa ao ser questionada sobre Luana PiovaniReprodução / Instagram

Publicado 27/01/2025 13:58 | Atualizado 27/01/2025 14:00

Rio - Durante sua passagem por Portugal para apresentar a peça "Menopausa", a atriz Claudia Raia participou do programa "Desculpa, mas vais ter de perguntar". Em um momento inesperado, a artista enfrentou uma pergunta que envolvia a também atriz Luana Piovani, conhecida por morar na Europa com seus filhos.



A pergunta veio de uma jornalista que disparou: "As atrizes brasileiras são simpáticas ou são todas como a Luana Piovani?". A questão inusitada deixou o ambiente tenso, mas Claudia lidou com a situação com leveza e bom humor. "Não, são simpáticas", disse, dando uma risada.