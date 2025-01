Taís Araujo defende o uso de calcinha bege - Reprodução Instagram

Taís Araujo defende o uso de calcinha begeReprodução Instagram

Publicado 27/01/2025 15:30 | Atualizado 27/01/2025 15:33

Rio - Taís Araujo, de 46 anos, defendeu o uso de calcinha bege e recebeu apoio de famosas, nesta segunda-feira (27). A atriz publicou um vídeo, no Instagram, declarando a importância da peça íntima e afirmando que não deve interferir na vida conjugal.

fotogaleria

"Esse papo rendeu tanto na rede ao lado que resolvi trazer para cá também! Já aviso que, nessa casa servimos ao conforto! Então, sim, eu sou time calcinha bege e grande com orgulho, e vocês?", escreveu na legenda.

Taís contou que o lugar que compra a peça íntima iria parar de fabricá-la. "Por que as pessoas odeiam calcinha bege? Qual o problema delas? Posso usar roupa justa, tudo, que ela não marca. Só que a loja em que eu compro falou assim: 'vamos parar de fabricar calcinha bege'. Só uso essas calcinhas todo dia, ai eu falei: 'vou comprar todas do estoque para eu não ficar desassistida de calcinha na vida'", disse ela.

Famosas comentaram na postagem da artista. "Eu também uso", disse a atriz Paolla Oliveira. "Eu sou super do seu time", afirmou a apresentadora Rita Batista. "Eu jogo no seu time! Calcinha bege, enorme e sem costura, amo", declarou a porta bandeira da Unidos da Tijuca, Lucinha Nobre. "São as melhores", comentou a atriz Cacau Protasio.

Taís Araujo é casada com o ator Lazaro Ramos há 20 anos. Juntos, os dois são pais de João Vicente, de 12 anos, e Maria Antônia, de 10.