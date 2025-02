Ludmilla entrou em estúdio para gravação de projeto R&B - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2025 16:27

Rio - Ludmilla, de 29 anos, revelou nesta quarta-feira (12) que está preparando um novo projeto de R&B. A cantora divulgou nas redes sociais registros do processo criativo, que aconteceu em estúdios nos Estados Unidos. Entre eles, o Westlake Studios, em Los Angeles, famoso por ter recebido artistas como Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna e The Weeknd.

"R&B on the way" [R&B a caminho, em português], anunciou na legenda.

A cantora, que desembarcou no início da semana no Brasil, já flertou com o R&B em trabalhos anteriores, como "Sintomas de Prazer" e "Eu Só Sinto Raiva", ambas do álbum "Vilã" (2023). Agora, a artista pretende investir ainda mais no gênero e explorar novas sonoridades.