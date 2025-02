Fernanda Torres mostra cliques dos bastidores do programa ’Good Morning America’ - Reprodução do Instagram

Fernanda Torres mostra cliques dos bastidores do programa ’Good Morning America’ Reprodução do Instagram

Publicado 12/02/2025 14:52

Rio - Vencedora do Globo de Ouro indicada ao Oscar, Fernanda Torres concedeu uma entrevista ao programa "Good Morning America", no ABC Studio, em Nova York, para falar sobre o filme "Ainda Estou Aqui". Intérprete de Eunice no longa, a artista posou toda sorridente para algumas fotos feitas nos bastidores da atração e compartilhou os cliques com os fãs através do Instagram, nesta quarta-feira (12).