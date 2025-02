Laura Cardoso - Edu Araujo/Agnews

Publicado 12/02/2025 22:36

Rio - Rio - Laura Cardoso, de 97 anos, foi surpreendida com um buquê de flores durante a pré-estreia do filme "Dona Rosinha" no Sesc Consolação, em São Paulo, nesta quarta-feira (12). O evento contou com a presença das atrizes Rinaldi e Nathalia Rodrigues, que integram o elenco.



fotogaleria A veterana participou de um bate-papo junto com os demais atores logo após uma exibição especial do filme.

Baseado em histórias reais, a produção conta a história de Rosa, uma idosa abandonada pela filha em um ponto de ônibus de uma pequena cidade do interior. Rosinha é encontrada e acolhida por Maria Helena, passando a fazer parte de outra família.