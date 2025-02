Capa do álbum ’Luan Ao Vivo Na Lua’ - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2025 18:14

Rio - O lançamento da música "Aluga-se" juntamente com o novo álbum completo de Luan Santana foi anunciado para a próxima quinta (13). A chegada do projeto "Luan Ao Vivo na Lua", que conta com 14 faixas, nas plataformas digitais motivou uma série ações nas redes sociais do artista.

fotogaleria "Amanhã entrego o encerramento de um ciclo lindo. Cada etapa de um projeto como esse é pensada com todo meu coração, e eu me sinto feliz DEMAIS de poder dividir todas essas emoções com vocês. Vem aí 'Aluga-se', 'Dona', 'Chuva ou Choro' e 'Violão' acompanhando todas as outras nove faixas que vocês já cantam comigo", disse Luan.

O cantor vai utilizar a função Close Friends do Instagram para adicionar um grande volume de seguidores aleatoriamente para assistirem alguns conteúdos exclusivos. Um vídeo postado nos perfis de Luan apresenta um resumo clipado de todo o projeto. Além de "Aluga-se", o álbum ainda apresenta as faixas "Dona" (Ao Vivo), "Chuva ou Choro" (Ao Vivo), e "Violão" (Ao Vivo).