Publicado 12/02/2025 17:20

Rio - Gaby Amarantos, famosa por seu talento musical e personalidade marcante, surpreendeu seus seguidores ao falar abertamente sobre sua jornada de emagrecimento. A cantora, que recentemente perdeu 35 kg, revelou os motivos por trás de sua decisão e as mudanças que ocorreram em sua vida.



Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gaby compartilhou o momento decisivo para a sua transformação. A cantora explicou que, após um show em que sentiu dificuldades físicas, decidiu tomar uma atitude para cuidar da sua saúde. "Os meus exames estavam muito desregulados e fiz um show que foi decisivo para mim, porque não conseguia mais me movimentar no palco. Sentia muitas dores no joelho e na lombar. Naquele momento, percebi que precisava dar uma virada de chave na minha vida", contou ela.Além disso, ela revelou ter recebido diagnósticos preocupantes de pré-hipertensão e pré-diabetes. Esse cenário a levou a refletir sobre o que realmente importa: a saúde.Ao contrário do que muitos poderiam pensar, Gaby afirmou que sua decisão de emagrecer não teve relação com padrões estéticos. "Não foi por pressão estética ou para querer me enquadrar em algum padrão", explicou. A artista deixou claro que o corpo que ela tinha antes estava afetando sua saúde de maneira negativa. Para ela, o processo foi uma questão de bem-estar e qualidade de vida.Gaby também falou sobre as expectativas que algumas pessoas tinham em relação à sua aparência anterior. "Mesmo coração, mas com mais saúde e disposição para continuar levando minha arte, minha cultura, para o mundo inteiro", afirmou, enfatizando que, embora o corpo tenha mudado, sua essência continua a mesma.