Ludmilla explica afastamento de rede social Reprodução Instagram

Publicado 12/02/2025 16:34

Rio - A cantora Ludmilla usou as redes sociais para explicar sua ausência no Twitter (agora X), surpreendendo fãs que estavam questionando seu sumiço. Em um comunicado nesta quarta-feira (12), ela esclareceu a situação.



Ludmilla revelou que, durante o período em que esteve afastada, soubera por meio de seu administrador que seus seguidores estavam preocupados com a falta de atualizações. Ela iniciou sua fala destacando: "Às vezes meu administrador me passa um resumo do que tá rolando. Ele disse que tem muita gente questionando minha ausência do Twitter [antigo X]".A cantora, no entanto, explicou que está imersa em um processo criativo para um novo álbum e não pretende voltar à plataforma tão cedo. "Já dianto que vai ser assim por um bom tempo. Estou no meu processo de criação e ali não é um lugar saudável para mim nesse momento. Mas, tô por aqui trabalhando e me divertindo muito. Esse ano vai ser incrível como todos os outros. Vai acompanhando daí", afirmou.No passado, Ludmilla já foi alvo de ataques nas redes sociais, o que a levou a uma reação pública de repúdio. Em 2023, um episódio envolvendo uma cantora mexicana gerou uma série de ataques racistas contra a artista, algo que a afetou profundamente. Na ocasião, ela se manifestou com um desabafo nas redes: "Um ódio gratuito jogado em mim por perfis racistas 'vestidos' de fãs, que nem de longe lembram o público que gosta de música de verdade."A cantora também relatou que sua equipe jurídica estava tomando as devidas providências para identificar os responsáveis pelos ataques. "Minha equipe jurídica já está em ação para identificar os responsáveis por esta enxurrada de ataques, assim como a equipe da plataforma, que já foi acionada e já excluiu os posts denunciados. Não dá mais para eu ter que responder por algo que fizeram comigo. Quem tem que falar ou mostrar a cara é quem faz isso, assim, impunemente", escreveu.Com o foco voltado para a música e sua carreira, Ludmilla deixou claro que sua prioridade agora é o processo criativo. Ela finalizou sua mensagem dizendo: "Exausta é pouco, mas não vou recuar - continuarei existindo e brilhando, doa a quem doer." A cantora reafirmou sua postura de não ser detida pelos ataques e continuará com sua trajetória artística, deixando claro que sua ausência nas redes sociais é uma escolha pessoal.