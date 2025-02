MC Daniel e Lorena Maria - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2025 18:12

Rio - MC Daniel tem demonstrado grande entusiasmo com a proximidade do nascimento de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. No entanto, o nome do bebê ainda segue sendo um segredo, por um pedido da noiva, que prefere manter essa informação em sigilo até o momento certo.



O cantor revelou ao programa The Noite que o segredo é uma decisão da própria Lorena: “(O nome) ainda é segredo, segredo da mãe. Ela está com uma mistura de hormônios dentro dela. A autoestima e o corpo vão mudando, é difícil para a mulher", disse Daniel. Ele também compartilhou o apoio de sua mãe durante esse processo. "Minha mãe me ajuda muito e eu escuto muito o que minha mãe fala, que a grávida nunca esquece como ela foi tratada durante a gravidez, a vida inteira."A Escolha do NomeLorena, até o momento, revelou que o nome do bebê começará com a letra "R", mas ainda não deu mais pistas. Ela afirmou que, até agora, nenhum fã acertou o nome escolhido para o menino, o que mantém o mistério no ar.Preparação para a PaternidadeAlém da expectativa com a chegada do filho, MC Daniel também se prepara para a paternidade de forma responsável. Ele mencionou que tem se dedicado a aprender sobre cuidados com o bebê para garantir que estará pronto para qualquer situação. "Creio que vai ser a melhor fase da minha vida... Quando nascer, vou ter um treco. Só de pensar no meu filho eu já fico com vontade de chorar", disse, visivelmente emocionado.Preocupado com os cuidados iniciais, o cantor revelou que estuda manobras de desengasgo e como evitar problemas como a pressão sobre a cabeça do bebê durante o sono.