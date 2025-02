Armando Babaioff falou sobre a morte do pai - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2025 19:02

Rio - Armando Babaioff usou as redes sociais nesta quarta-feira (12) para falar sobre o falecimento do pai. Em um texto de despedida, o ator comentou o processo de luto e relembrou os momentos compartilhados com o genitor.

"Foi conhecer o mistério que cerca a vida e tenho certeza que está se encontrando com todos aqueles que amava e amou a vida inteira e que nunca esqueceu. A morte é um processo doloroso, mas que também pode ser revolucionário se você se coloca diante dela, mesmo com medo. No nosso caso, tivemos tempo de nos despedir, mas o mais importante do que se despedir, tivemos tempo de cuidar dele e dos nossos afetos como família", destacou.

Armando recordou a veia artística do pai e a os instantes finais ao lado da família. "Nos últimos dias tive a maior conversa de nossas vidas. Perguntei a ele se ele estava entendendo o que estava acontecendo e ele me disse que sim. Perguntei se ele queria falar algo ou pedir alguma coisa, ele disse que não, me disse apenas para agradecer a Deus. E aí eu perguntei a ele: 'E aí pai, você curtiu?' E ele me respondeu: 'Curti'", finalizou.

O ator recebeu mensagens carinhosos dos famosos. "Meus sentimentos. Força", escreveu Sergio Guizé. "Sinto muito. Essa partida muda muito na gente. Me despedi do meu em 2006 e depois, sem ele, muita coisa mudou. Paz e luz pra toda a família", desejou Dudu Azevedo. "Chorei daqui. Receba meu amor", afirmou Giselle Batista.