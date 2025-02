Kelly Key - Reprodução Instagram

Kelly KeyReprodução Instagram

Publicado 12/02/2025 13:28

Rio - Kelly Key, de 41 anos, relembrou o aborto espontâneo que sofreu e declarou apoio para as pessoas que já passaram pela mesma ocasião, nesta terça-feira (11). A cantora, que é mãe de três filhos, desabafou, através de uma publicação no Instagram, e relatou que ficou mais forte depois de ter sentido a dor de perder um filho.

fotogaleria

"A dor de uma mãe é a dor de todos nós. Alguns de nós já viveram o silêncio onde deveria haver choro, a saudade, onde deveria haver colo. O luto materno é uma ferida invisível, mas que nos transforma para sempre. E mesmo que a dor nunca desapareça completamente, Deus tem o poder de transformar o sofrimento em força, lágrimas em propósito. Se você já viveu essa dor, saiba: você não está sozinho", escreveu na legenda.

Cantora refletiu sobre as gestações que não terminam como as pessoas sonham. "Algumas marcas não se veem. Nem toda maternidade começa ou termina como a gente sonhou. Algumas histórias são escritas com lágrimas antes do primeiro sorriso. Hoje sou mãe de três. Mas antes disso, precisei aprender que nem todas as gestações terminam com um choro forte e um bebê nos braços. Algumas terminam em silêncio", relatou.

Kelly relembrou o luto que passou. "Eu já passei por esse silêncio. Já senti o frio de um hospital onde a vida, que eu esperava segurar, se foi antes do tempo. Já vivi a dor de planejar um futuro que nunca chegou. E por um tempo, achei que essa dor nunca iria embora. Achei que ficaria presa nesse luto, que a vida nunca mais teria as mesmas cores. Mas aos poucos, entendi que algumas marcas não são para serem apagadas, são para serem carregadas com amor", disse ela.

A artista declarou que aprendeu muitas coisas com a maternidade. "A maternidade me ensinou muitas coisas, mas talvez a maior delas tenha sido sobre o tempo. O tempo de chorar e o tempo de sorrir. O tempo de perguntar "por quê?" e o tempo de confiar, mesmo sem repostas. Se você já passou por isso, ou está passando, saiba que eu te entendo. Sei que cada perda é única, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma dor em propósito, fraqueza em força e saudade em amor eterno".

Kelly Key finalizou dando apoio para as pessoas que já passaram pela mesma situação. "Hoje, ao olhar para os meus filhos, vejo que sou mãe de três, mas também sou mãe daquela vida que existiu por um tempo e que sempre terá um espaço dentro de mim. Se você já viveu essa dor, saiba: ela não define você. Ela faz parte da sua história, mas não é o seu fim. E mesmo que pareça impossível, um dia você verá que dentro dessa dor, também nasceu uma força que nunca imaginou ter. Estou aqui, de coração aberto, para te lembrar disso", concluiu.