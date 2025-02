Christina Aguilera sobe ao palco na Farmasi Arena, Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira (6) - Victor Chapetta / Agnews

Publicado 12/02/2025 14:35

Rio - Christina Aguilera proporcionou momentos inesquecíveis ao público brasileiro com suas apresentações no Rio de Janeiro e em São Paulo. A cantora, de 44 anos, mostrou toda sua potência vocal em shows realizados na Farmasi Arena, na capital fluminense, na última quinta-feira (6), e no Allianz Parque, no sábado (8).



Para celebrar essa experiência, Aguilera compartilhou em seu Instagram um vídeo especial reunindo os melhores momentos de suas performances e emocionou os fãs ao escrever na legenda em português: "Te amo e obrigada Brasil".



Esta foi a primeira vez que a artista trouxe um show ao país em quase três décadas de carreira. No entanto, Aguilera já havia visitado o Brasil em 2012, quando participou da São Paulo Fashion Week para promover uma coleção de moda assinada por ela.