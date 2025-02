Caio Blat foi visto em clima de romance no Rio - Thiago Martins/ Agnews

Caio Blat foi visto em clima de romance no RioThiago Martins/ Agnews

Publicado 12/02/2025 10:43 | Atualizado 12/02/2025 11:29

Rio - O romance está no ar! Caio Blat, de 44 anos, foi flagrado aos beijos com uma loira, na noite desta terça-feira (11). O dois jantaram em um restaurante no Leblon, na Zona Sul do Rio, e depois caminharam pelas ruas do bairro de mãos dadas.

fotogaleria

Em outubro de 2024, o artista anunciou o fim da relação com atriz Luisa Arraes, após sete anos. Durante o tempo em que estiveram juntos, eles mantiveram um relacionamento não convencional. Em entrevistas, ambos explicaram que acreditavam na liberdade dentro da relação, permitindo que se envolvessem com outras pessoas. Apesar do término, a separação aconteceu de forma amigável e os dois seguiram colaborando em projetos artísticos.



Antes de Luisa, Caio foi casado com a atriz Maria Ribeiro, de 49 anos. A relação durou 12 anos, de 2005 a 2017, sendo oficializada com o divórcio em 2020. O ex-casal tem um filho, Bento, de 14 anos.