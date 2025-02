Felipe Andreoli e a avó, Gerusa - Reprodução do Instagram

Publicado 12/02/2025 09:00 | Atualizado 12/02/2025 09:00

Rio - Felipe Andreoli usou o Instagram, nesta quarta-feira (12), para comunicar a morte da avó, Gerusa, aos 90 anos. O apresentador publicou uma foto ao lado da familiar e lembrou alguns momentos marcantes dela - assim como receitas - em um texto emocionante.

"Minha Vovó Gerusa partiu. Foram 90 anos bem vividos. Nessa foto a gente certamente estava sujo de Chantilly que ela chamava de Chanti - í , que segundo ela era assim que falava na França. Eu acredito e prefiro falar assim só por causa dela. Ela foi de longe a maior cozinheira desse planeta: a melhor coxinha do mundo, macarrão com creme de leite inesquecível, tinha a tal da pizzella que eu nunca comi em outro lugar a não ser na casa dela, tortas, croquete, frango à milanesa ...e normalmente era tudo de uma vez, afinal 'não tinha muita coisa na geladeira ...'. Uma hora depois tinha bolinho de chuva", escreveu ele.

Felipe também expressou a dedicação de Gerusa em manter a família junta e citou o jeito extravagante dela de se vestir. "Minha vó uniu essa família na unha...e na panela e no carteado! Como gostava de comprar 2 cartas "sem querer"...e quando acabava o jogo tinha um monte de carta no chão...tudo perto da cadeira dela. Perdeu o amor da vida cedo e passava os dias relembrando o vovô Luiz. Gostava de se vestir de maneira extravagante pra ir dançar no clube Piratininga. Dizia que ia encontrar o JR, o milionário da novela americana Dallas. Nunca encontrou porque foi devota à nossa familia. Fiquei tentando puxar com meus irmãos e primos alguma bronca dela e sinceramente não consegui lembrar. Nenhuma", continuou.

Por fim, o marido de Rafa Brites recordou a última frase que ouviu da avó. "Minha mãe disse uma frase muito boa sobre a ex-sogra: se ela errou, pecou nessa vida foi pelo excesso, nunca pela falta. Se for para errar, vó, quero errar que nem você. 'Afinal, se não fosse a vovó, ninguém estava por aqui'. Essa era frase que ela falava e sempre arracava um sorriso da gente. Coincidentemente foi a ultima que eu ouvi quando nos falamos no meu aniversário. Te amo, vó, mais do que roupa de oncinha com batom vermelho".