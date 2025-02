Luana Piovani em noite de samba na quadra do Salgueiro - Anderson Bordê / AgNews

Publicado 12/02/2025

Rio - Luana Piovani, de 48 anos, revelou nesta quarta-feira (12) que está planejando seu retorno ao Carnaval. A atriz, que já desfilou como musa do Salgueiro, está animada com a possibilidade de voltar à folia, mas se mostrou preocupada com uma nova tendência entre as musas e rainhas de bateria: o uso de figurinos elaborados nos ensaios técnicos e eventos das escolas de samba.



A nova moda, adotada por celebridades como Paolla Oliveira e Patrícia Poeta, chamou a atenção de Luana, que compartilhou sua visão sobre o assunto no Instagram. "Tenho visto os ensaios dessas mulheres maravilhosas, que sambam [tanto], meu Deus do céu, tanto nas avenidas quanto nas quadras. Mas, agora, elas já estão indo fantasiadas de madrinha, já não é mais uma roupinha. Então, você tem que ter 35 looks".



"Estou organizando minha volta para o Salgueiro, mas não dou conta disso, não. Eu vou de shortinho, tênis e, no dia do desfile, estarei lá toda cabrocha. O que importa ainda é ter cumplicidade com a comunidade, estar presentes nos ensaios, representar como ninguém o nosso povo e a cultura brasileira, com aquele ardor da alma e do DNA e ter samba no pé", afirmou.



A atriz também explicou que não tem intenção de investir em tantos figurinos para os ensaios. "Eu não vou ter tempo, disponibilidade e acho que nem dinheiro para fazer essas fantasias todas. A minha última do Salgueiro está guardada como ouro, mas eu não teria lugar para guardar muitas", declarou.



Luana fez questão de esclarecer que não tem interesse em disputar postos de destaque dentro da escola de samba. "Quero deixar uma coisa clara, não vou ser madrinha de bateria. Nunca quis ser. Não quero concorrer com ninguém. Eu sei o meu lugar. Eu sou destaque no chão. Não concorro com ninguém, só acho que a gente tem que ter cumplicidade, saber o que a gente está falando, respeitar o samba, as origens todas e as culturas todas", finalizou.