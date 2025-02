Brunna Gonçalves exibe registros do barrigão - Reprodução Instagram

Publicado 12/02/2025 10:53 | Atualizado 12/02/2025 10:54

Rio - Grávida de Ludmilla, Brunna Gonçalves exibiu registros do barrigão em um passeio de barco em Miami, na Flórida, no Estados Unidos, nesta terça-feira (11). A dançarina publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e declarou que está amando ser 'a casa' da pequena no período gestacional.

fotogaleria

"Estou amando ser sua casa, minha filha. Prometo cuidar e te proteger pro resto da minha vida", escreveu na legenda.

Internautas elogiaram a artista nos comentários da postagem. "Cada dia mais linda essa barriguinha", disse um. "A grávida mais linda do mundo", afirmou outro. "Sua barriga está cada vez maior e cada vez mais linda", comentou mais um fã.