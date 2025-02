Shakira durante show no Engenhão - Victor Chapetta / Agnews

Shakira durante show no EngenhãoVictor Chapetta / Agnews

Publicado 12/02/2025 11:20

Rio - Shakira, de 48 anos, agradeceu a presença dos fãs no primeiro show da turnê "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", realizado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11). A cantora colombiana compartilhou alguns registros da apresentação no Instagram e se derreteu pelos admiradores brasileiros.

"Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar a turnê! Obrigada por todo o seu amor, carinho e energia em uma noite inesquecível! São Paulo, estão prontos?", quis saber a artista, que se apresenta no Estádio MorumBIS, nesta quinta (13).







Shakira empolgou o público carioca, na última noite, ao som de hits como "La Fuerte", "Girl Like Me", "Las de La Intuición", Estoy Aquí", "Te Felicito", "TQG", "Don’t Bother", "Acróstico", "Hips Don’t Lie", "Ojos Así", "Chantaje", "Loca", "Las Mujeres Ya No Llorán","Whenever, Wherever", "Waka Waka", "She Wolf" e "Session 53". Ela ainda surpreendeu os fãs ao entoar "Mama África", clássico de Chico César.

A apresentação também foi marcada por discursos em da cantora em português e até xingamentos a Gerard Piqué, ex-marido da cantora.