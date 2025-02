Andrea Beltrão curte dia de praia no Rio - Dan Delmiro / Agnews

Andrea Beltrão curte dia de praia no RioDan Delmiro / Agnews

Publicado 12/02/2025 09:17

Rio - Andrea Beltrão, de 61 anos, bateu um bolão em uma praia da Zona Sul do Rio, na manhã desta quarta-feira (12). A artista jogou altinha com os amigos e mostrou bastante habilidade durante a atividade. De biquíni, a mulher do diretor Maurício Farias deu um show de boa forma e atraiu olhares.

fotogaleria

Andrea está em cartaz no Teatro Poeira, na Zona Sul, até o dia 27 de abril, com o monólogo "Lady Tempestade". O espetáculo mergulha na leitura dos diários de Mércia Albuquerque (1934-2003), a maior advogada nordestina de presos políticos durante a ditadura militar.

"O que mais me impressiona na história de Mércia é a dedicação absoluta aos presos e às famílias dos presos. Mércia cuidava das mães, dos pais e dos filhos dos presos. Recebia todos em sua casa, a qualquer hora do dia ou da noite. Abrigava a todos. A casa dela estava sempre cheia de gente pedindo ajuda. E ela nunca se negava a ajudar", comentou a artista, em entrevista recente ao DIA.