Maíra Cardi revela conta de R$ 7 mil em jantar na Suíça e surpreende seguidoresreprodução Tik Tok
"A conta do restaurante veio R$ 7 mil - porque tem a conversão - para um jantar”, afirmou em vídeo publicado nas redes.
Nigro destacou alguns pratos servidos no restaurante. Uma salsicha alemã, por exemplo, custava R$ 175 após a conversão. Já um combo com apenas seis sashimis chegava a quase R$ 480. Diante dos preços, Maíra comentou: "Vir para a Suíça não é para qualquer um".
Nos comentários, internautas compararam os valores com despesas do dia a dia no Brasil. "Eu gasto R$ 800 para a compra do mês inteiro", disse um usuário. Outro escreveu: "Sou muito pobre". "Eu almoçando meu pedaço de torta salgada de 8,50,assistindo a Maíra e família na Suíça", brincou outra internauta. "Eu como hot dog olhando pra vista da pracinha", divertiu-se outro.
