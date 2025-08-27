Carol Peixinho mostrou organização das malas que levará para maternidade - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2025 17:01

Rio - Carol Peixinho, de 40 anos, mostrou os últimos detalhes da preparação para a chegada do primeiro filho com Thiaguinho. A ex-BBB finalizou a organização das malas que irá levar para a maternidade com seus pertences e do bebê.

A influenciadora separou fraldas e roupinhas, e exibiu as malas bordadas com o nome do menino. "Vou mostrar um 'spoiler' da mala de Bento que está a paz da vida! Esse organizadores são tudo. Aqui tem o 'kit' todo: manta, body, luvas e tudo! Aqui a gente encontra uma paz", disse ela.

Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram a gravidez em março deste ano. No mês seguinte, revelaram aos seguidores que estão esperando um menino que se chamará Bento.