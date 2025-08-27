Erika Schneider comentou arrependimentos de participação em ’A Fazenda 13’Reprodução/Instagram
Erika Schneider conta do que se arrepende ao participar de 'A Fazenda'
Influenciadora também aconselhou os futuros peões da 17ª edição do reality
Gracyanne Barbosa comenta sobre consumo de 40 ovos diários e possível granja própria
Influenciadora respondeu seguidora no Instagram e comentou sobre rotina fitness
Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser festejam mesversário da filha
Sarah completou 11 meses nesta quarta-feira (27)
Maíra Cardi revela conta caríssima de jantar na Suíça e surpreende seguidores
Influenciadora compartilhou experiência ao lado de Thiago Nigro e comentou preços dos pratos
Na reta final da gravidez, Carol Peixinho organiza malas da maternidade
Influenciadora separou pertences do primeiro filho com Thiaguinho
Poliana Rocha expõe medo de Leonardo nas redes sociais
Influenciadora compartilhou situação curiosa do cantor que evitou consulta e preferiu sair com amigos
