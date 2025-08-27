Erika Schneider comentou arrependimentos de participação em ’A Fazenda 13’ - Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2025 18:46

Rio - Erika Schneider, ex-integrante de "A Fazenda 13, revelou alguns arrependimentos durante a participação no reality show da Record. A influenciadora foi a terceira eliminada com 30,24% dos votos para ficar no programa.

"Me arrependo de não ter acreditado mais em mim, quando quase todos ficaram contra. Eu tinha apontado o machismo de alguns participantes, mas com vários falando o contrário, eu cheguei a duvidar. Hoje, seria mais incisiva nas colocações. Também não evitaria embates. Isso faz parte da dinâmica do jogo", revela.

Erika garantiu que sua vida sofreu grandes mudanças depois do programa. "Colho os frutos até hoje. O pós foi muito bom para mim, porque passei a ficar mais conhecida, o que aumentou o número de campanhas e publis. O valor delas também aumentaram significativamente".

A influenciadora deu conselhos para os participantes de "A Fazenda 17", que estreia em setembro. "Sejam vocês mesmos. Não tenham medo de jogar. E façam terapia antes e depois. O antes é importante para ter mais inteligência emocional. O pós porque o confinamento pode abalar a saúde mental. No fim, fazer terapia é bom e aconselhável para todas as pessoas", afirma.