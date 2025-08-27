Nasser e Andressa celebram 11 meses da filha, Sarah - Reprodução/Instagram

Rio - Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues comemoraram nesta quarta-feira (28) os 11 meses de vida da filha, Sarah. A festa intimista teve como tema abelhas e a menina apareceu em fotos nas redes sociais usando uma fantasia amarela e preta, além de uma tiara com antenas.

"Nossa abelhinha fez 11 meses , engatinha por toda a casa, da seus passinhos apoiada, já está de dentinho, os cabelinhos crescendo, ama a coreografia do pintinho amarelinho e depois que aprendeu a abanar a mão, sai dando oi e tchau para todo mundo…", escreveu a ex-BBB.

O casal relembrou o período que Sarah ficou internada na UTI neonatal após o nascimento devido ao quadro pré-eclâmpsia de Andressa Ganacin. "Deus é mestre em milagres! E nós somos a prova viva disso, né, filha? Por isso fazemos questão de celebrar tanto a sua e a nossas vidas! Te amamos além desse infinito meu amor… Que venha o 1 aninho da Sarah!"