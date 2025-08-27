Gracyanne Barbosa recebe dúzias de ovos nos bastidores do Dança dos Famososreprodução Instagram

Rio - Gracyanne Barbosa chamou atenção do público ao revelar que consome 40 ovos por dia para manter a rotina fitness. Nesta quarta-feira (27), uma seguidora questionou a influenciadora se ela já pensou em ter uma granja de galinhas para suprir a quantidade de ovos que consome.
"Já pensou em ter um granja? Kkkkkkk acho que iria economizar muito", perguntou a internauta em uma caixinha de perguntas no Instagram.

Gracyanne afirmou que essa não é a primeira vez que recebe a pergunta e que sempre reage com humor: "Desde que saí do BBB já me perguntaram isso tantas vezes, eu sempre dou risada, porque acho engraçado e me imagino indo colher ovos todos os dias, pra comer kkkk".

"Economiza mesmo? Vou pensar nisso! Será que vem aí? GRANJA DA GRA", completou a influenciadora, fazendo brincadeira sobre uma possível granja própria.