Carolina Dieckmmann falou sobre cena com Alexandre Nero Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2025 22:50

Rio - Carolina Dieckmmann interagiu com os seguidores no Instagram Stories nesta quarta-feira (27) e respondeu críticas por ter dado risada em uma cena com Alexandre Nero, seu par romântico em "Vale Tudo". A atriz contou que tem um combinado para as gravações junto do parceiro.

"Gente, eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês estão fazendo muitos comentários, tipo, 'Ah, sairam do personagem', 'Não aguentei Carol não aguentando segurar o riso'...Foi nada disso. Quando a gente tem essas ceninhas assim, principalmente na cama, que é ceninha de casal, de 'Ah, você é isso', 'Ah, porque você implica com o monocromático', é uma ceninha meio de discussão de casal, e a gente combinou de fazer sempre no humor", explicou.

A artista relatou que, sempre que possível, coloca um pouco de humor nas cenas entre Leila e Marco Aurélio na trama. "Porque aí fica uma briguinha de casal, de gente que se gosta, é uma implicância gostosa. Então essa cena era sobre isso. E eu acho que vocês amaram, né? Porque todo mundo achou, inclusive, que a gente tinha até saído do personagem. Mas a gente não saiu, estava tudo combinado."