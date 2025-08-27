Carolina Dieckmmann falou sobre cena com Alexandre Nero Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann revela acordo com Alexandre Nero para cenas de 'Vale Tudo'
Atores combinaram de colocarem leveza nas trocas entre Leila e Marco Aurélio
Susana Vieira compartilha foto rara com o filho, Rodrigo
Atriz aproveitou descanso com o herdeiro por ilha grega
Bella Campos chora ao falar sobre fase atual: 'Muito feliz de não ter desistido'
Atriz compartilhou lágrimas de alegria em desabafo nas redes sociais
Viih Tube experimenta roupas antigas após perder 15kg
Influenciadora comemorou emagrecimento: 'Bem feliz'
Erika Schneider conta do que se arrepende ao participar de 'A Fazenda'
Influenciadora também aconselhou os futuros peões da 17ª edição do reality
Gracyanne Barbosa comenta sobre consumo de 40 ovos diários e possível granja própria
Influenciadora respondeu seguidora no Instagram e comentou sobre rotina fitness
