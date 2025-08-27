Carolina Dieckmmann falou sobre cena com Alexandre Nero Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Carolina Dieckmmann interagiu com os seguidores no Instagram Stories nesta quarta-feira (27) e respondeu críticas por ter dado risada em uma cena com Alexandre Nero, seu par romântico em "Vale Tudo". A atriz contou que tem um combinado para as gravações junto do parceiro. 
fotogaleria
Carolina Dieckmmann respondeu internauta sobre a novela - Reprodução/Instagram
Cena de Marco Aurélio e Leila em 'Vale Tudo' - Reprodução de Vídeo / X
Carolina Dieckmmann falou sobre cena com Alexandre Nero - Reprodução/Instagram
"Gente, eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre isso, porque vocês estão fazendo muitos comentários, tipo, 'Ah, sairam do personagem', 'Não aguentei Carol não aguentando segurar o riso'...Foi nada disso. Quando a gente tem essas ceninhas assim, principalmente na cama, que é ceninha de casal, de 'Ah, você é isso', 'Ah, porque você implica com o monocromático', é uma ceninha meio de discussão de casal, e a gente combinou de fazer sempre no humor", explicou. 
A artista relatou que, sempre que possível, coloca um pouco de humor nas cenas entre Leila e Marco Aurélio na trama. "Porque aí fica uma briguinha de casal, de gente que se gosta, é uma implicância gostosa. Então essa cena era sobre isso. E eu acho que vocês amaram, né? Porque todo mundo achou, inclusive, que a gente tinha até saído do personagem. Mas a gente não saiu, estava tudo combinado."