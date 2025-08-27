Bella Campos chora ao falar sobre fase atualreprodução Instagram
Intérprete da protagonista de "Vale Tudo", novela exibida no horário das 21h, Bella apareceu deitada na cama com os olhos marejados. No registro, a artista abriu o coração: "Já pararam de chorar por aí? Que momento. Juro que tô vivendo o momento mais feliz da minha vida e tô muito feliz de não ter desistido mesmo quando tudo estava muito difícil", disse.
Bella também aproveitou o espaço para agradecer ao apoio que recebe diariamente.
"A vida te recompensa quando você tá no caminho do bem. Obrigada a cada um de vocês que vibram pelo meu estar. Obrigada 1000x", completou.
