Viih Tube experimentou roupas antigas - Reprodução/Instagram

Viih Tube experimentou roupas antigas Reprodução/Instagram

Publicado 27/08/2025 19:43

Rio - Viih Tube, de 25 anos, compartilhou um vídeo nesta quarta-feira (27) mostrando os ajustes que precisou fazer em algumas roupas antigas após perder 15 kg e realizar lipoaspiração e abdominoplastia. A influenciadora comentou a diferença das peças em seu corpo.

fotogaleria

"Essa parte é muito satisfatória, porque eu sei que fiz cirurgia, mas antes disso eu tive muita disciplina, né? Mudei meu comportamento mesmo: alimentação, treino, minha rotina... Então é muito, muito bom chegar nos resultados que eu queria, e eu estou bem feliz", disse ela.

A ex-BBB contou aos seguidores a redução no tamanho de seu manequim. "Algumas calças são 44, outras 46 e algumas 42, depende da marca, do tamanho, mas as que eu tô comprando agora são 38. Tem algumas que não vai dar nem para salvar ajustando, porque os bolsos juntam atrás, e algumas deram certo. Está vendo? Algumas ficaram boas assim, não vai precisar de tanto ajuste não", relatou.

Viih Tube descartou a possibilidade de comprar novas peças de roupas depois do emagrecimento. "E foi bem legal esse momento de ajustar as roupas, porque eu amo todas e não vou comprar armário novo não, gente. Eu vou ajustar tudo, sim, e me deixa! No total perdi mais ou menos uns 20 quilos, contando antes e depois da cirurgia também. E o meu peito diminuiu, né? Então também fez bastante diferença."