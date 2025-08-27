Susana Vieira posou com o filho, Rodrigo Reprodução/Instagram

Rio - Susana Vieira divulgou nas redes sociais nesta quarta-feira (27) uma imagem rara ao lado do filho, Rodrigo. A atriz viajou com o herdeiro para a ilha de Mykonos, na Grécia, para comemorar o aniversário de 83 anos, completados no dia 23 de agosto. 
"Meu amor maior", declarou ela na legenda. 
Rodrigo, de 60 anos, é o único filho de Susana Vieira com o diretor Régis Cardoso (1934-2003). Os dois ficaram juntos de 1961 a 1972.