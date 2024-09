Atraso do primeiro show no palco Mundo do Rock in Rio gera insatisfação do público - Reginaldo Pimento / Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 16:44 | Atualizado 21/09/2024 18:42

Rio - Neste sábado (21), a expectativa era alta para o primeiro show do Palco Mundo no Rock in Rio, mas a agitação do público logo se transformou em frustração. A primeira apresentação do dia, "Para sempre Trap", com Cabelinho, Filipe Ret, Kayblack, Matuê, Orochi, Ryan SP e Veigh, que estava prevista para começar 15h30, não iniciou no tempo previsto e desagradou os fãs gerando vaias. O show teve um atraso de 1h14.

Após uma música de Kayblack, problemas técnicos voltaram a interromper o show. "A gente vai esperar eles se organizarem pra voltar para o palco, peço perdão", disse Matuê.



Às 16h54, Kayblack voltou para mais uma tentativa. O show seguiu com algumas interrupções pelos recorrentes problemas técnicos.

Em comunicado enviado ao Dia, a equipe do festival se pronunciou. "Os organizadores do Rock in Rio informam que, por problemas técnicos do show 'Para Sempre Trap', esta primeira apresentação do Palco Mundo começou às 16h44. Com isso, a grade de shows deste sábado (21) foi alterada e a programação será atualizada e comunicada no app e dentro da Cidade do Rock".



Kayne Centeno, de 17 anos, fã do Filipe Ret, diferente dos outros espectadores, comemorou o atraso do início da apresentação do Palco Mundo. "Pra mim foi muito bom, porque eu tava vindo ainda e no final deu tudo certo, atrasou, mas foi bom pra mim, pra quem tava esperando não foi tão bom (risos)".



Valentina Gomes, driblou a expectativa do filho, Theo Nogueira, de 10 anos, que precisou encarar o atraso. "Bizarro, uma pena esse atraso, o único dia que isso aconteceu. Tirando isso, a organização está ótima. Mas foi bizarro", lamentou.



Já Theo, depois que rolou o show, parece não lembrar do atraso. O carioca não escondia a alegria de ir ao primeiro festival de música. "Muito bom, melhor do que possível! Foi meu presente de aniversário antecipado".



Melissa Morador, de 29 anos, não escondeu sua indignação com o atraso no palco Mundo. "Cheguei no palco, 15h30. Aí o show demorou pra começar, todo mundo esperando na expectativa. Aí veio um rapaz avisar que tava com problema. Aí a gente fica, cara, é só no Dia Brasil. Só no Dia Brasil, só com brasileiro. Porque se fosse artista de fora, com certeza eles iam dar um jeito de deixar tudo da melhor forma possível".

Hoje, o festival celebra o "Dia Brasil" e vai reunir diversos nomes da música brasileira, divididos por gênero musical, como sertanejo, samba, MPB, bossa nova, música clássica, rap, trap, rock e pop.



