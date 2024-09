Fotos! 'Para Sempre Samba' emociona público no Rock in Rio

Rio - Emocionante! Os sambistas de carteirinha se arrepiaram com a performance especial de grandes nomes do gênero musical no Rock in Rio. O Palco Sunset recebeu, no início da noite deste sábado (21), Zeca Pagodinho, Alcione, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Maria Rita e Xande de Pilares. No Dia Brasil, os artistas apresentaram o tributo "Para sempre Samba".

Como bom boêmio que é, Zeca não pode deixar a cervejinha de fora da apresentação. O cantor encantou o público com a clássico "Verdade" e "Vai Vadiar", enquanto Marrom fez os fãs se emocionarem com "Sufoco". Na voz de Diogo Nogueira, o público fez coro no refrão de "Lama nas Ruas", clássico de Zeca Pagodinho.



