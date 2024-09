Ne-Yo se exercita na Zona Sul do Rio -

Publicado 21/09/2024 12:49 | Atualizado 21/09/2024 12:50

Rio - Atração do Rock in Rio, Ne-Yo deu um show de disposição na manhã deste sábado (21). De bermuda, o cantor praticou boxe na praia do Arpoador, na Zona Sul do Rio, e exibiu o físico sarado. Rodeado por sua equipe, o artista internacional deu socos em um saco de pancadas, treinou alguns golpes com seu professor e levantou peso.

A presença do astro no local, claro, chamou a atenção dos fãs. Ele foi rodeado por alguns admiradores e causou certo alvoroço. Simpático, Ne-Yo cumprimentou as pessoas e até sorriu para o paparazzo.

Dono de sucessos como "So Sick", "Sexy Love", e "Miss Independent", o cantor se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, neste domingo (22). Além do artista, também se apresentam no festival Luísa Sonza, Akon e Shawn Mendes.