Katy Perry se apresenta no Palco Mundo do Rock in RioRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/09/2024 11:24 | Atualizado 21/09/2024 12:57

Rio - O quinto dia do Rock in Rio foi marcado por um line-up 100% feminino, no "Dia Delas". Katy Perry encerrou a noite desta sexta-feira (20) com um show empolgante no Palco Mundo. O público vibrou e cantou a plenos pulmões os maiores hits da artista estadunidense. Antes, se apresentaram Karol G, Cyndi Lauper e Ivete Sangalo.

Entre as atrações do Sunset estava Iza, grávida de oito meses. Ela levantou a galera ao som de seus grandes sucessos e dividiu os vocais com Ivete Sangalo em um momento da apresentação. A cantora americana Gloria Gaynor, de 81 anos, também divertiu o público. Já Pocah levou o funk para o Espaço Favela e se emocionou ao receber a mãe e a filha no palco. Confira o que rolou em algumas apresentações.

Katy Perry

Grande atração da noite, Katy Perry fez a alegria dos fãs com um show grandioso e repleto de hits como "California Gurls", "Teenage Dream", "Part of me" e "Fireworks", além das músicas de seu novo álbum "143". Ela surgiu no Palco Mundo suspensa por cordas e trocou de looks ao longo da apresentação. Um dos momentos marcantes do espetáculo foi quando a artista estadunidense recebeu Cyndi Lauper no palco. As duas cantaram "Time After Time". Perry também convidou um fã para dançar "Swish Swish" com ela.

Karol G

Primeira artista de reggaeton a se apresentar no Palco Mundo, Karol G convidou Pabllo Vittar, Sevdaliza e Yseult para uma apresentação conjunta de "Alibi". Além dos vocais, a artista impressionou o público com suas performances. A cantora, inclusive, dançou sobre a água ao lado de alguns bailarinos.

Cyndi Lauper

Aos 71 anos, Cyndi Lauper impressionou com sua performance e vocais. Hits como "She Bop", "God Enought", "True Colors", "Time After Time" e "Girls Just Want to Have Fun" fizeram parte do setlist da artista, que é um ícone do pop. O público fez coro. Enrolada em uma bandeira do Brasil, ela entoou "Money Chamges Everthing". No palco, Cindy também tocou flauta e dançou. Para o espetáculo, a cantora apostou em um terninho quadriculado brilhante.

Ivete Sangalo

Primeira atração do Palco Mundo, Ivete levantou poeira! Carismática e dona de voz marcante, a cantora levou o clima do carnaval de Salvador para o Rock in Rio. O repertório contou com os sucessos "Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha", "Macetando", "Acelera aê (Noite do bem)", "Cria da Ivete", "Abalou", "Festa", "Arerê"e muito mais. Liniker fez uma participação no espetáculo e cantou "Seus Recados". As duas deram um selinho no palco.

Presa em cabos, Ivete também "voou" sobre o gramado do festival para se aproximar ainda mais do público. O momento emocionante teve como trilha "Eva". Filhas da cantora, as gêmeas Marina e Helena, de cinco anos, se divertiram ao lado da mãe em um momento do show. Já Marcelo, de 14 anos, ficou em frente ao palco conferindo tudo de pertinho.

Iza e Gloria Gaynor no Sunset

Grávida da primeira filha, Iza viveu um momento pra lá de especial no Palco Sunset e recebeu o carinho do público. A cantora disse aos fãs que estava realizando um sonho e brincou: "Nunca imaginei ter um chá de bebê desses". Em um momento da apresentação, que mostrou a jornada completa da deusa Afrodite, a cantora dividiu os vocais com Ivete Sangalo na canção "Meu Talismã".

As duas deram um selinho no palco e baiana ainda homenageou Nala, filha de Iza, ao usar uma jaqueta com o nome da bebê. Outras músicas que fizeram parte do repertório foram: "Fé", "Sem Filtro", "Meu Talismã", "Ginga", "Brisa" e "Fé Nas Maluca", "Uma Vida é Pouco Pra Te Amar", "Ready or Not" e "Say my Name".

A cantora americana Gloria Gaynor, de 81 anos, foi outra atração do Sunset. "Vamos fazer de tudo para vocês se divertirem hoje a noite. Quando vocês ouvirem uma música que gostem, cantem comigo", pediu a artista à plateia, logo no início do espetáculo. E ela foi atendida pelos fãs, que entoaram grandes sucessos como "I will survive", "Goin' Out of My Head", "Never can say goodbye" e "Unstoppable".



Pocah

Cria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Pocah fez sua estreia no Rock in Rio e representou o funk no Espaço Favela. Com 14 anos de carreira, a artista se emocionou quando a filha, Vitória, de 8 anos, subiu ao palco na hora em que cantava a música que fez para a pequena. Ela também foi às lágrimas com a participação da mãe, Marines Queiroz, na apresentação enquanto cantava "Livramento". Ao longo do espetáculo, a artista ainda trocou de looks e cantou sucessos como "Ninguém Manda Nessa Raba" e "Passando o Rodo".

