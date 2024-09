Katy Perry canta com Cyndi Lauper - Reprodução de vídeo / Multishow

Publicado 21/09/2024 08:18

Rio - Com hits no repertório, troca de looks e até convidados no palco, Katy Perry encerrou os shows do Palco Mundo do Rock in Rio, em grande estilo, nesta sexta-feira (20). A artista estadunidense empolgou o público do festival ao som de canções antigas e novas, dançou com um fã e dividiu os vocais com Cyndi Lauper durante o show, que contou com uma grande estrutura.

Usando um look futurista, a cantora iniciou a apresentação pendurada em cordas ao som de "Woman’s World", que faz parte de seu novo álbum "143". Logo depois, Katy animou a galera com sucessos como "California Gurls", "Teenage Dream" e "Part of me".

"Eu escolhi vocês, essa noite, para lançar meu álbum '143', eu poderia escolher qualquer noite, mas eu falei: quero compartilhar meu amor com meus fãs brasileiros no dia 21 de setembro. Você estão animados para esta noite?", quis saber a artista, que em seguida entoou "Dark Horse", "E.T" e "Gimme Gimme".

Ela, então, quis saber se algum fã sabia dançar e chamou um admirador para subir ao palco. Perry se animou ao descobrir que o rapaz fazia aniversário no mesmo dia que ela e os dois dançaram juntos a canção "Swish Swish". Com um novo look, agora dourado, Katy soltou a voz em "Gorgeous", "I’m His, He’s Mine", "Smile" e "Never Really Over".

Momentos depois, a artista recebeu no palco Cyndi Lauper, que havia se apresentado antes no festival. "Quem assistiu ao show dela? Foi incrível. Eu quero ser igual a você. Você foi tão incrível, cheia de vida, energia. Vi que você se deitou no chão, quebrando tudo. Você é muito rock'n'roll", elogiou Katy. Ela e Cyndi dividiram os vocais em "Time After Time".

A apresentação continuou com hits como "The One That Got Away", "Cry About it Later", "Hot ‘n Cold", "Last Friday Night (T.G.I.F)", "I Kissed a Girl" e "Roar". Na parte final do show, Katy trocou de roupa mais uma vez e cantou os hits "Daisies" e "Wide Awake". Com o clima lá o alto, o show encerrou com "Fireworks". O público, claro, cantou a plenos pulmões.