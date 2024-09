Mariah Carey visita o Cristo Redentor - Reprodução do Instagram

Publicado 22/09/2024 10:15

Rio - Mariah Carey, de 55 anos, aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro para conhecer o Cristo Redentor. A cantora, que se apresenta no Rock in Rio neste domingo (20), posou aos pés da estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo, e compartilhou cliques do passeio no Instagram. Ela estava acompanhada dos filhos, Moroccan e Monroe.

"Tão grata por finalmente visitar o Cristo Redentor enquanto estamos no Rio com Roc and Roe! Que momento!", escreveu Mariah na legenda. A cantora chegou a Cidade Maravilhosa na tarde deste sábado, após realizar um show em São Paulo.

Mariah é uma das atração do Palco Sunset, neste domingo. No mesmo espaço se apresentam Ney Matogrosso e Olodumbaiana, além de uma homenagem à Alcione com Orquestra Sinfônica Brasileira, Diogo Nogueira, Mart’nália, Majur, Péricles, Maria Rita e Alcione.