Ney Matogrosso brilha ao cantar clássicos no Palco Sunset do Rock in Rio

Rio - Ney Matogrosso fez sua estreia no Rock in Rio em 1985, abrindo o festival com uma performance marcante, usando purpurina dourada e uma pena na cabeça, mas enfrentou resistência da plateia metaleira, recebendo até ovadas. Na edição de 2024, no entanto, o cantor de 83 anos foi recebido de forma calorosa.



Com o show "Bloco na rua", Ney apresentou clássicos da música brasileira, começando com sua famosa releitura de "Eu quero é botar meu bloco na rua". Seu figurino elaborado, um macacão dourado que cobre todo o corpo, é uma marca registrada. Enquanto músicas como "Já sei" não movimentaram muito a plateia, outras como "Pavão misterioso" e "Sangue latino" conseguiram engajar o público, que se animou com a energia de suas performances.



No final do show, Ney interagiu com a plateia, optando por não encerrar a apresentação e continuando com "Poema" e "Balada do louco", que receberam coro entusiasmado. Ele finalizou com "Pro dia nascer feliz".

Relatar erro