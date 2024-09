Katy Perry usa biquíni nas cores do Brasil - Reprodução de vídeo

Publicado 22/09/2024 12:12

Rio - Katy Perry, de 39 anos, fez a alegria dos fãs ao surgir na varanda do luxuoso hotel Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, onde está hospedada, na noite deste sábado (21). Usando um biquíni nas cores do Brasil, a artista jogou pétalas de rosas para os admiradores e agradeceu o carinho que recebe deles através de um vídeo publicado no Instagram.

Em tom de despedida, Katy citou a empolgação do público em seu show do Rock in Rio, na última sexta, e declarou seu amor pelos fãs. "Nós amamos muito vocês. Sempre estaremos lá por vocês, assim como vocês sempre estiveram do meu lado. Cantaram tão alto no show ontem, foi o mais alto que já ouvi alguém cantar no meu show. Amo muito vocês. Obrigada por tudo. Austrália, você é a próxima parada", disse.

Com direito a uma estrutura grandiosa, Perry encerrou os shows do Palco Mundo do Rock in Rio, no Dia Delas. A artista estadunidense empolgou o público do festival ao som de canções antigas e novas, dançou com um fã e ainda dividiu os vocais com Cyndi Lauper durante a apresentação.