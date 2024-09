Ney Matogrosso, homenagem Alcione e show icônico de Mariah Carey fecham o Rock in Rio com chave de ouro - Renan Areias/ Agência O Dia / Natália Rampinelli/ Agnews

Ney Matogrosso, homenagem Alcione e show icônico de Mariah Carey fecham o Rock in Rio com chave de ouro Renan Areias/ Agência O Dia / Natália Rampinelli/ Agnews

Publicado 23/09/2024 00:44 | Atualizado 23/09/2024 07:54

Rio - No último dia de Rock in Rio, neste domingo (22), o Palco Sunset foi tomado por uma energia contagiante com a união de Olodum e Baianasystem, que encantaram o público com seus ritmos vibrantes. Ney Matogrosso apresentou clássicos da música brasileira, enquanto Alcione celebrou 50 anos de carreira em um show emocionante ao lado de grandes nomes da música. Para fechar a noite, Mariah Carey trouxe sua poderosa voz e carisma, fazendo o público cantar junto em um espetáculo memorável.

fotogaleria

OlodumBaiana



A abertura do Palco Sunset do Rock in Rio foi marcada pela união poderosa do Olodum e do Baianasystem, resultando em um show vibrante e contagiante. Com "Capim Guiné" dando início à apresentação, a energia logo se espalhou com clássicos como "Nossa Gente" e "Lucro", envolvendo o público em uma dança animada. Na alternância das bandas, "Rosa" trouxe romantismo para a tarde e "Dia da Caça" animou todos.

A abertura do Palco Sunset do Rock in Rio foi marcada pela união poderosa do Olodum e do Baianasystem, resultando em um show vibrante e contagiante. Com "Capim Guiné" dando início à apresentação, a energia logo se espalhou com clássicos como "Nossa Gente" e "Lucro", envolvendo o público em uma dança animada. Na alternância das bandas, "Rosa" trouxe romantismo para a tarde e "Dia da Caça" animou todos.

Carismático, Russo Passapusso interagiu com os fãs, que levantavam as mãos em sintonia com sua performance. Hits como "Várias Queixas" fizeram a plateia cantar muito. A celebração da cultura baiana continuou com "Duas Cidades" e "Alegria Geral", mantendo o clima festivo e caloroso. A setlist também teve "Sul-americano", "Magnata" e "Bala na Agulha".



O show ainda incorporou a energia do carnaval de Salvador com "Faraó divindade do Egito" e a participação do rapper Vandal em "Certopelocertoh". Com "Saci", a festa baiana estava completa junto de “Olodum para balançar”.



Ney Matogrosso



Ney Matogrosso fez sua estreia no Rock in Rio em 1985, abrindo o festival com uma performance marcante, usando purpurina dourada e uma pena na cabeça, mas enfrentou resistência da plateia metaleira, recebendo até ovadas. Na edição de 2024, no entanto, o cantor de 83 anos foi recebido de forma calorosa.



Com o show "Bloco na rua", Ney apresentou clássicos da música brasileira, começando com sua famosa releitura de "Eu quero é botar meu bloco na rua". Seu figurino elaborado, um macacão dourado que cobre todo o corpo, é uma marca registrada. Enquanto músicas como "Já sei" não movimentaram muito a plateia, outras como "Pavão misterioso" e "Sangue latino" conseguiram engajar o público, que se animou com a energia de suas performances.



No final do show, Ney interagiu com a plateia, optando por não encerrar a apresentação e continuando com "Poema" e "Balada do louco", que receberam coro entusiasmado. Ele finalizou com "Pro dia nascer feliz".



Homenagem a Alcione



Alcione encantou o público ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira e grandes nomes como Diogo Nogueira, Majur, Maria Rita, Mart'nália e Péricles, em uma celebração pelos 50 anos da carreira dela. O show começou com a bailarina Ingrid Silva dançando "Não Deixe o Samba Morrer". Como boa mangueirense que é, a artista trocou trechos da música para homenagear a Estação Primeira de Mangueira.



Diogo Nogueira se juntou a Alcione para interpretar "Retalhos de Cetim" e "Gostoso Veneno". Alcione, em clima de festa, convidou Majur para uma performance de "Faz uma Loucura por Mim" e "A Loba". Maria Rita, que se referiu a Alcione como mãe, emocionou o público com "Estranha Loucura" e "O Surdo". Mart'nália também participou, apresentando "Qualquer Dia Desses" e "Nem Morta".



Péricles subiu ao palco e agradeceu pela influência de Alcione na vida dele, antes de cantarem juntos "Sufoco" e "Você me Vira a Cabeça". O show se encerrou Alcione percorrendo grandes sucessos da carreira. Como última homenagem, todos os convidados cantaram novamente "Não Deixe o Samba Morrer" e emocionaram Marrom.



Mariah Carey



Mariah Carey foi uma das atrações mais esperadas deste Rock in Rio, ela subiu ao Palco Sunset com um vestido estampado com a bandeira do Brasil. Logo no início, a cantora demonstrou seu amor pelo país ao arriscar algumas palavras em português, recebendo uma calorosa recepção do público. Abrindo com "Obsessed", ela manteve a energia alta com sucessos como "Heartbreaker" e "Touch My Body", elogiando o Rio de Janeiro e interagindo com a plateia.



Os icônicos agudos de Mariah encantaram a todos, especialmente em "Emotions", onde o público foi à loucura. Durante "Hero", a emoção tomou conta, com os fãs cantando junto e aplaudindo ao final da canção. Enquanto a diva trocava de roupa, seus dançarinos mantiveram a animação com uma batida envolvente, até que Mariah apareceu novamente em um look rosa, performando "Fantasy".



O clima de festa se intensificou com hits como "It's Like That", "Say Somethin'" e "We Belong Together", fazendo a Cidade do Rock vibrar. Em momentos de interação, Mariah lembrou os 40 anos do festival, incentivando o público a celebrar. A apresentação culminou com um emocionante karaokê durante "I Wanna Know What Love Is", onde a plateia se uniu em um coro memorável, deixando um gostinho de quero mais.