Shawn Mendes se apresenta no palco Mundo do Rock in Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/09/2024 07:36 | Atualizado 23/09/2024 07:38

Rio - Headliner responsável por fechar o Rock in Rio 2024, Shawn Mendes foi recebido no Palco Mundo sob gritos já na madrugada desta segunda-feira (23). Pulseiras coloridas formaram um mar na Cidade do Rock e o cantor colocou o público para pular ao som de "Theres Nothing Holding Me Back".

"Eu te amo! Rio, é bom estar de volta", se declarou o cantor antes de "Wonder". Entregando vocais poderosos, Shawn aproveitou bem o espaço do palco e andou pela passarela diversas vezes.Em "Treat You Better" a Cidade do Rock se transformou em um grande coro, onde o público cantou a música a plenos pulmões. "Faz um bom tempo desde a ultima vez que eu estive aqui no Rio. Muito obrigado!", disse Shawn agradecendo em português antes de "What If I Told You A Story", onde entregou vocais poderosos.Se Luísa Sonza cantou "Chico" durante sua apresentação no Palco Mundo, durante a noite foi a vez de Shawn Mendes fazer 'menção' à ex com "Señorita", parceria do cantor com Camila Cabello, com quem namorou por dois anos. Os vocais de Shawn Mendes impressionam, principalmente após um show repleto de playback, como o de Akon, anterior ao do canadense no Palco Mundo do Rock in Rio.Para o delírio da multidão, Shawn desceu do palco e caiu nos braços dos sortudos que estavam na grade enquanto cantava os refrões de "Ruin". Com apenas um violão, o cantor transformou a Cidade do Rock em um grade karaokê com a versão acústica de "Stitches"."Faz um bom tempo que eu não subo em um palco assim. Rio, vocês sãos os melhores e mais amorosos", celebrou o cantor, que ficou afastado dos palcos por dois anos para cuidar da saúde mental, e mostrou que não desprendeu a dar um show. "Nos últimos dias, fiquei pensando no país e nas pessoas daqui, a verdade é que apesar de o Brasil sofrer, tem as pessoas mais iluminadas. A gente vem e vocês dançam, cantam, amam. Vocês têm muito a ensinar ao mundo", disse antes de lembrar um trecho de "Mas que nada".Em um momento emocionante, ele dedicou uma música que ainda não foi lançada a um amigo que já faleceu. "Pensei nele nesses últimos anos e decidi que escreveria uma carta", comentou. Shawn Mendes levou o público ao delírio ao tirar a camisa e logo começar a cantar "Why Why Why".Com vocais poderosos e defendendo o título de headliner responsável por fechar a edição de 40 anos do Rock in Rio, Shawn Mendes entregou um show engajado do início ao fim e levantou o público em seus principais hits.