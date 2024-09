Ne-Yo faz público pular do início ao fim durante show no Palco Mundo

Rio - A nostalgia tomou conta do Palco Mundo quando Ne-Yo surgiu no espaço. Os que chegavam à Cidade do Rock ou curtiam o show de Ney Matogrosso no Sunset, saíram correndo para conferir a apresentação do norte-americano de perto na noite deste domingo (22).

Ao som de "Closer", o cantor iniciou o show, que fez o público cantar e dançar. Por onde se olhava, pessoas curtiam o som de Ne-Yo, até mesmo os funcionários da loja oficial do Rock in Rio criaram um passinho enquanto trabalhavam.

Com as lanternas dos celulares balançando no ar, "So Sick" colocou a galera para cantar. Em "Push Back", o artista convocou três fãs para uma competição de dança em cima do palco. As meninas deram tudo de si, mas a candidata número três conquistou a plateia e saiu vencedora, ganhando a toalhinha do cantor, além de um beijão na bochecha.

De volta às clássicas, "Mad" colocou todos para dançar e gritar em plenos pulmões. Para variar o setlist, a mais recente "2 Million Secrets" deixou o público babando no cantor, que voltou ao palco 'algemado' e encapuzado. Na hora de tirar o capuz, ele deu uma leve bronca na dançarina: "Seja cuidadosa".

Em seguida, ele tocou músicas que compôs para outros artistas famosos, como "Let Me Love You" e "Irreplaceable" Em seguida, chamou MC Daniel ao palco para uma participação especial. Antes de sair, o funkeiro exibiu a frase "parem as queimadas" na camiseta.

Ne-yo transformou a Cidade do Rock em uma pista de dança gigante com "Let Me Love You”. O público tirou o pé do chão e fez tudo tremer também ao som da clássica "Let 's Go". Em "Time of Our Lives", os fãs gritaram a música a plenos pulmões, além de acompanhar nas palmas.

Ao som de "Give Everything Tonight", Ne-Yo se despediu deixando o público com gostinho de quero mais. Após muitos pedidos da plateia, o cantor tirou a camisa e a atirou para a multidão antes de deixar o palco. "Vocês se divertiram? Por favor, mostrem amor para as minhas incríveis dançarinas. Um grito para a minha banda fantástica. Senhoras e senhores, eu sou o Ne-Yo. Amo vocês!", disse.



