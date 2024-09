Bruna Griphao, Vanessa Lopes e mais famosos vão ao último dia de Rock in Rio

Rio - O Rock in Rio 2024 chega ao fim neste domingo (22), reunindo um time de estrelas. Famosos lotaram a Cidade do Rock e capricharam no visual para fazer uma grande despedida do festival.

Hoje quem vai sacudir e fechar com chave de ouro o Rock in Rio são Mariah Carey, Shawn Mendes, Ne-yo, Akon, Luisa Sonza, entre outros.



