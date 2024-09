Mariah Carey transforma Cidade do Rock em karaokê no último dia de Rock in Rio

Rio - Sem dúvidas uma das apresentações mais aguardadas deste domingo (22), quiçá do Rock in Rio, Mariah Carey subiu ao Palco Sunset usando um vestido com a bandeira do Brasil e colocando o público para cantar com "Obsessed".

Arriscando algumas palavras em português, a cantora demonstrou o amor pelo país logo no início da apresentação. "Boa noite, Rock in Rio! Estou muito feliz em estar aqui. Te amo!", disse ela, que arrancou gritos da plateia.

Em seguida, foi a vez de "Heartbreaker" e "Touch My Body". "Obrigada, Rio! Nos amamos e consideramos vocês. Te amo", se declarou ela.

Os agudos poderosos , marca registrada de Mariah, não ficaram de fora da apresentação. Em "Emotions", por exemplo, a galera foi à loucura quando a cantora deu tudo de si nos gritinhos característicos da canção.

Fãs de todo o tipo se espalharam pelos gramados da Cidade do Rock. Enquanto alguns correram e se espremeram para tentar assistir à diva de pertinho, outros, que ficaram mais para trás, aproveitaram para descansar no chão enquanto curtiam a voz melodiosa de Mariah.

Em "Hero" a emoção tomou conta e os fãs colocaram tudo de si para fora, cantando a música com toda força. Ao fim da canção, palmas encheram a Cidade do Rock.

Durante a troca de roupa da diva, uma batida envolvente e os dançarinos foram os responsáveis por segurar a animação do público. Foi então que ela surgiu em um look completamente rosa com um casacão de plumas ao som de "Fantasy".

A Cidade do Rock se transformou em uma verdadeira pista de dança ao som de "It's Like That". Com hit atrás de hit, Mariah colocou o público para cantar a plenos pulmões com sucessos como "Say Somethin'", "I Know What You Want", "We Belong Together" e muitos outros.

Entre algumas músicas e outras, a diva fazia questão de conversar com os fãs. "Rio, faça barulho! É uma celebração. 40 anos de Rock in Rio. Vocês sabiam disso?", perguntou ela.

Em clima de suspense, Mariah deixou o palco vazio antes de surgir novamente e transformar a Cidade do Rock em um grande karaokê com "I Wanna Know What Love Is". A plateia presente no Palco Sunset virou um mar de braços para o alto durante o momento emocionante, que fechou a apresentação da diva com um gostinho de quero mais.

