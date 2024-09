Luisa Sonza coloca o público para dançar ao abrir o último dia de Rock in Rio

Rio - Luísa Sonza colocou o público do Rock in Rio para dançar ao abrir o Palco Mundo para o último dia de festival, na tarde deste domingo (22). Os gritos começaram assim que os dançarinos surgiram no palco. Assim que a Braba apareceu, a comoção foi geral.



Ao som de "Campo de Morango", Luisa surgiu com uma capa e levantou os fãs. Com um

cenário de fim do mundo no palco, ela colocou o top vermelho para jogo e exibiu o corpo em forma logo na primeira música.



A artista colocou fogo no Palco e levou o público ao delírio com os efeitos especiais. Chuvas de papel picado também incrementaram a apresentação de Luisa. No gramado, o público não perdeu tempo e deu um show nas coreografias das músicas de Luisa.



"Dona Aranha", "Anaconda", "Toma", "Modo Turbo" e muitos outros hits colocaram o público para dançar. Entregando nos vocais, a cantora criou um clima gaúcho no palco quando tocou "Sagrado Profano"



Constantemente cumprimentando os fãs, o público ficava ensandecido aos pedidos de grito da Braba. Pela primeira vez ao cumprimentar o público, Luisa falou sobre o desejo de estar no Palco Mundo. "Que felicidade demais estar nesse palco hoje. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Por muitos anos eu sonhei em me divertir nesse palco e agora eu estou me divertindo com vocês".



Entregando vocais, a artista tocou o público quando cantou "Penhasco". Aos sons de "Luisa gostosa", a cantora avisou: "Com essa musica eu posso ganhar um Grammy" e logo levou os fãs à loucura por ter colocado "Chico" no setlist, com a versão adaptada, óbvio.



Ao som de "Principalmente me sinto arrasada", Luisa emocionou o público. Com os olhos cheios de lágrimas, a cantora protagonizou um momento tocante na parte mais lenta da canção antes de abrir um sorriso e colocar os fãs para cantar.



Pelo gramado, quem é fã de Luisa Sonza não economizou nas danças e nos gritos. Por outro lado, os que estiveram no festival para assistir a outros cantores ou não conhecem muito a gaúcha, não se movimentaram muito e continuaram sentadinho sobre suas cangas no chão.



Ao som de um medley de hits como "sentaDONA", "Cachorrinhas", "Braba" e "Lança Menina", que contou com projeção de Rita Lee, Luisa colocou o público para pular e se despediu de um show animado do início ao fim.

Os fãs Macanso Peixoto, de 35 anos e Victor Guilherme, de 34, opinaram sobre a apresentação da cantora. "Eu gostei bastante. Apesar do horário, conseguiu animar, fazer uma coisa diferente. Não é algo que eu escuto muito, mas deu pra animar. Foi muito perfeita, arrasou demais. Show maravilhoso, eu gostei muito".

Relatar erro