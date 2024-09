Shawn Mendes, Ne-Yo, Akon e Luisa Sonza foram as atrações do Palco Mundo - Renan Areias / Agência O DIA

Shawn Mendes, Ne-Yo, Akon e Luisa Sonza foram as atrações do Palco MundoRenan Areias / Agência O DIA

Publicado 22/09/2024 23:43 | Atualizado 23/09/2024 08:17

Rio - A edição de 40 anos do Rock in Rio chega ao fim neste domingo (22) com apresentações nostálgicas e de peso. O destaque fica para Shawn Mendes, o headliner do dia, que se apresentou no festival de música há alguns anos atrás, em 2017. Além dele, também formam o line-up nomes como: Akon, Ne-Yo e Luísa Sonza. Veja o resumo dos shows!



fotogaleria

Luísa Sonza



Luísa Sonza fez uma abertura eletrizante no Palco Mundo do Rock in Rio, animando o público logo no início da tarde. A artista brasileira levantou a multidão ao som de "Campo de Morango", mostrando seu corpo em forma e entregando um espetáculo recheado de efeitos especiais, incluindo chuvas de papel picado.

Luísa Sonza fez uma abertura eletrizante no Palco Mundo do Rock in Rio, animando o público logo no início da tarde. A artista brasileira levantou a multidão ao som de "Campo de Morango", mostrando seu corpo em forma e entregando um espetáculo recheado de efeitos especiais, incluindo chuvas de papel picado.

A cantora continuou a agitar o público com sucessos como "Dona Aranha", "Anaconda", "Toma" e "Modo Turbo", criando momentos especiais, como um clima gaúcho com "Sagrado Profano". No gramado, o público não perdeu tempo e deu um show nas coreografias das músicas da artista. Durante a performance de "Penhasco", Luísa emocionou os fãs. Ela ainda levou os fãs à loucura por ter colocado "Chico" no setlist, com a versão adaptada.



O setlist incluiu um medley de hits, como "sentaDONA", "Cachorrinhas", "Braba" e "Lança Menina", que contou com projeção de Rita Lee, Luisa colocou o público para pular e se despediu de um show animado do início ao fim.



Ne-Yo



A nostalgia tomou conta do Rock in Rio quando Ne-Yo subiu ao palco e animou a plateia com clássicos como "Closer". O cantor, atraiu uma multidão que deixava outros shows para conferi-lo, contagiou o público com suas danças e carisma.



Durante a apresentação, o cantor fez o público vibrar com hits como "So Sick" e "Push Back", onde convidou três fãs para uma divertida competição de dança. A terceira candidata se destacou e foi premiada com uma toalhinha do cantor e um beijo na bochecha. Ele também apresentou músicas recentes, como "2 Million Secrets", e relembrou suas composições para outros artistas, incluindo "Let Me Love You" e "Irreplaceable".



O cantor chamou MC Daniel ao palco para uma participação especial. Na setlist de Ne-Yo não faltou as canções "Mad", "Time of Our Lives" e "Let’s Go". Ne-Yo se despediu com "Give Everything Tonight", tirou a camisa e lançou para o público, deixando todos ansiosos por mais.

Akon

O DJ que abriu o show de Akon trouxe energia ao Palco Mundo. Em seguida, o cantor começou a performance com a música "Beautiful Day". No show, o artista senegalês chegou a tentar pular em cima do público dentro de uma bola de plástico. Antes de chegar perto dos fãs, o balão furou e ele desistiu da ideia. Para deixar o palco, o microfone de Akon precisou ser desligado pela produção do festival. Ele se confundiu algumas vezes e agradeceu ao público de São Paulo, não ao do Rio.



As músicas mais animadas, como "Don’t Matter", "Sorry Blame on Me" e "Danza Kuduro", elevaram o clima, mas muitos fãs se queixaram do uso de playback, que impediu a interação completa. No entanto, a adaptação de "Lonely" para o funk, feita em colaboração com o DJ Hitmaker, surpreendeu positivamente os fãs, destacando a conexão com a cultura brasileira. Apesar das críticas, Akon manteve a festa viva, e sucessos como "Dangerous" e "Smack That" fizeram a plateia dançar.



"Dangerous" e "I Wanna Love You" conseguiram transformar a Cidade do Rock em uma grande pista de dança. Quando saiu do palco, o DJ que acompanhava o cantor colocou o público para dançar com uma sequência de músicas brasileiras, como "Se Ela Dança, Eu Danço", "Só Love", "Casca de Bala" e "Só Fé".



Em seguida, Akon surgiu em uma bolha e prometeu se jogar na plateia, porém o apetrecho não passou nem da escada e logo estourou. "Beautiful" deu continuidade ao clima de festa. "Play Hard", "Sexy Chick" e "Til The Sun Rise Up" colocaram a Cidade do Rock para dançar, encerrando a participação de Akon no Rock in Rio.

Shawn Mendes

Shawn Mendes foi recebido no Palco Mundo sob gritos na madrugada desta segunda-feira (23). Pulseiras coloridas formaram um mar na Cidade do Rock e o cantor colocou o público para pular ao som de "Theres Nothing Holding Me Back". "Eu te amo! Rio, é bom estar de volta", se declarou o cantor antes de "Wonder".

Entregando vocais poderosos, Shawn aproveitou bem o espaço do palco e andou pela passarela diversas vezes. Além disso, o artista interagiu bastante com os fãs. Em "Treat You Better" a Cidade do Rock se transformou em um grande coro, onde o público cantou a música a plenos pulmões. "Faz um bom tempo desde a ultima vez que eu estive aqui no Rio. Muito obrigado!", disse Shawn agradecendo em português antes de "What If I Told You A Story".

Ele também fez uma 'menção' à ex com "Señorita", parceria do cantor com Camila Cabello, com quem namorou por dois anos. Para o delírio da multidão, Shawn desceu do palco e caiu nos braços dos sortudos que estavam na grade enquanto cantava os refrões de "Ruin". Com apenas um violão, o cantor transformou a Cidade do Rock em um grade karaokê com a versão acústica de "Stitches".

Em um momento emocionante, ele dedicou uma música que ainda não foi lançada a um amigo que já faleceu. Shawn Mendes levou o público ao delírio ao tirar a camisa e logo começar a cantar "Why Why Why".





Palco Sunset