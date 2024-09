Rock in Rio 2024 - 40 anos - Movimentação de público - domingo(22) - Zona Oeste - Rio de Janeiro. - Renan Areias/Agência O Dia

Rio - Apesar do dia de sol e calor, os fãs não puderam perder o último dia do Rock in Rio, que acontece no Parque Olímpico, Zona Oeste. Parte do público aproveitou os vaporizadores da Iguá para afastar o calorão, que, de acordo com o Climatempo, chegou a 31ºC no município.